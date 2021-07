Pod vedením lektorky Vlaďky Hradské děti technikou suchého pastelu namalovaly krásné přírodní motivy. Ty zdobí stěny očkovacího centra jak ve vstupní části, tak především v koncové čekárně, kde klienti po očkování zhruba 15 minut odpočívají.

Obrázky malovaly děti ve věku 6 až 12 let. „Záměrně jsme pro OČKO volili veselé náměty, které působí pozitivně. Chtěli jsme příchozím zvednout náladu a zpříjemnit čekání po očkování. Proto jsme volili přírodní motivy,“ vysvětluje lektorka výtvarného ateliéru Vlaďka Hradská, pod jejímž vedením se děti učí zvládat různé výtvarné techniky. „Obrázky do OČKA jsou malované suchým pastelem. Není to úplně jednoduchá technika, ale děti moc baví. Pastely nabízejí velkou možnost prolínání a míchání vlastních barev a barevných odstínů. Ostatně, to je na obrazech v OČKU dobře vidět,“ uzavírá.

Strakonická nemocnice oslovila několik dětských výtvarných kroužků ve městě s žádostí o spolupráci s vyzdobením OČKA. „Po technické a zdravotnické stránce očkovací centrum funguje perfektně, ale chtěli jsme ještě nějakou přidanou estetickou hodnotu. S paní Hradskou a vedením DDM jsme se okamžitě dohodli. Dětské obrázky prostor rozsvítily a zútulnily,“ řekl k nápadu přinést do očkovacího centra umění náměstek pro řízení kvality péče Michal Pelíšek.

S mírnou nadsázkou by se dalo také říct, že OČKO je nejnavštěvovanější galerií v kraji. Některé dny do něj zamíří více než 1000 lidí.

Kateřina Koželuhová, referentka nemocnice