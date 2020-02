Šedesátku slaví letos strakonická průmyslovka. K této příležitosti pořádala nejen reprezentační ples, ale také den otevřených dveří. Bývalí studenti se mohli v sobotu 22. února přijít do školy podívat a zavzpomínat na časy, kdy seděli ještě v lavicích. Často s sebou přišli na školu už i v doprovodu svých dětí.

Průmyslovka pořádala k výročí den otevřených dveří. | Foto: Deník/ Klára Alešová

"Je to tu pořád stejné. Budova se nezměnila. Potkali jsme i bývalé učitele. Ale musíme uznat, že to, co se učí studenti dnes, o tom se nám asi nezdálo. Jaké zvládnou projekty a podobně," všimla si skupinka bývalých absolventů.