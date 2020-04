OBRAZEM: Strakonice - Doba virová 1

Když do Strakonic dovandroval virus i dudák náhle oněměl. Lidé se utáhli do svých domovů, jako by byla nějaká lezavá zima. Avšak i bez nás, příroda si to mířila k jaru.

Když do Strakonic dovandroval virus i dudák náhle oněměl. | Foto: Ivana Řandová