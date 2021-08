Pozornost obyvatel Strakonic a nákupní zóny v ulici Katovická poutá v těchto dnech stavební ruch v blízkosti myčky aut u kruhové křižovatky. Vyrůstá zde nový market řetězce Kaufland. „Na pozemku ve Strakonicích zatím probíhají přípravné práce. Novou prodejnu bychom rádi otevřeli ve druhém pololetí příštího roku,“ řekla za společnost mluvčí Renata Maierl.

Výstavba nového marketu Kaufland. | Foto: Deník/Petr Škotko

Jde o výstavbu druhého marketu Kaufland, původní funguje ve Strakonicích od roku 1997. Právě to ale leží v hlavách mnoha lidí. "Doteď jsme se dívali do polí, teď to bude na nový market a parkoviště. Proč ale staví nový market, když už tady jeden je? Co bude s tím starým?" vyjádřila svoje pocity Tereza Floriánová z blízkého sídliště Mír.