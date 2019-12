Šunkové růže, dorty s malinami, chlebové misky s čokoládou, mandlemi a medem a spousta ovoce a zeleniny, to všechno dostali tři krumlovští medvědi, Marie, Vilém a Polyxena, pod stromeček na tradičních Medvědích Vánocích, které se konaly, už po devětadvacáté, na krumlovském zámku. Pro Viléma a Polyxenu, kteří jsou na zámku od léta, jsou to první takové svátky.

Medvědí Vánoce v Českém Krumlově 2019. | Video: Deník / Zuzana Gabajová

To všechno se děje pod dohledem Schwarzenberské granátnické gardy, jejíž členové stráží vchod do medvědince na nádvoří i mříže do medvědích kutlochů, za kterými chlupáči netrpělivě vyhlížejí snídani, a také stovek lidí, kteří neváhali, oblékli se do teplého a vyrazili na desátou na druhé zámecké nádvoří. Na Štědrý den se chodí nejen podívat na medvědy, ale hlavně se potkat se známými, dát si výborný punč zvaný Medvědí mls, který připravují kamarádi medvědáře Jana Černého Láďa, Pepa a Vašek, a poslechnout si krumlovskou folkovou kapelu Kapka.