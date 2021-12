Tradice přiblížila spolupracovnice Strakonického deníku Jitka Pavlíková ze Strakonic: "Předešlé generace věřily, že jak na Nový rok, tak po celý rok. Tradovalo se, že v tento den se máme vyvarovat hádek a mrzutostí. Dále naši předkové věřili, že to, co se na Nový rok z domu vynese, bude tam po celý rok chybět. Také se nemělo nic vymetat z místnosti, aby se štěstí nevymetlo. Ten den taky nesměla hospodyně prát ani věšet prádlo, aby nepřivolala domů nemoc či smrt. Na Nový rok neměla přijít na stůl drůbež, tedy nic, co má křídla, aby štěstí neulétlo a nerozletěl se všechen majetek. Dále nesměla být ryba, aby štěstí neuplavalo, a zajíc, aby štěstí neuteklo. Naopak na novoroční stůl patřila čočka, která přináší štěstí, a vepřové maso, protože prasátko také přináší štěstí. Věřilo se, že kdo se obleče do nového, bude se po celý příští rok cítit jako znovuzrozený. Tak třeba to můžeme vyzkoušet. Nový rok se pojil s různými lidovými zvyky. Na venkově obcházely stavení chudé ženy, ometačky, které symbolicky ometly plotnu, aby v novém roce kamna dobře hořela. Za tuto pochůzku tyto ometačky dostávaly almužnu.