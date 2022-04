Miloši, je ti 65 let. Jak se cítíš, jubilante?

Asi pořád stejně. Každému je tolik, na kolik se cítí. Já mám pětiletého kluka, takže se cítím mladý. Jistě, každý máme nějaké neduhy, ale nijak výrazně je neprožívám. Nemám na to čas.

Jsi dvojnásobný olympionik. V roce 1980 jsi reprezentoval tehdejší Československou socialistickou republiku na ZOH v Lake Placid, o čtyři roky později v Sarajevu. Jak jsi vnímal letošní zvláštní olympiádu v Číně?

Co si budeme říkat, bez diváků to není ono. Když máš kolem sebe ochozy a tratě plné lidí, kteří ti fandí a ženou tě dopředu, tak je to úplně jiné. Bez lidí je to smutné.

Miloš Bečvář se narodil 21. ledna 1957 ve Strakonicích. Je bývalý československý běžec na lyžích a cyklista. V roce 1980 se zúčastnil ZOH v Lake Placid a v roce 1984 ZOH v Sarajevu. Dále se účastnil MS 1982, 1985 a řady závodů Světového poháru, stal se 10× mistrem republiky v běhu na lyžích a později i na horských kolech v kategorii Master 1 a byl 1. na MS masters.

Ale nemuselo zůstat jen u dvou olympiád.

To je pravda. Měl jsem jet ještě na třetí v roce 1988 do Calgary v Kanadě. Jenže se zdrželo vyřízení víza.

Kdybys jel, mohl jsi třeba vidět první jamajský bob v historii. Ale zpět k Číně. Jak moc musí být závodník odolný psychicky, aby dokázal jet vrcholový závod v tichu, kdy slyší jen povely trenérů? Kde chybí to skandování, povzbuzování, potlesk?

Je to těžké, protože si připadáš jak na tréninku. I tam chce každý zajet ten nejlepší čas. Jet závod na olympiádě bez diváků je pěkně drahý trénink.

Co jsi říkal výsledkům v běžeckých soutěžích?

Dost závodníků, ale výsledky nic moc. Trochu to asi stagnuje.

Čím to je?

Hodně sportovců trénuje individuálně, ne ve střediscích. Chybí konkurence. Když je v družstvu 10 lidí a na závod můžou jet jen čtyři, je to mazec. To už se člověk musí zatraceně snažit. Řekl bych, že chybí motivace a je i málo sportovců. Když jsme například jeli vysokoškolskou ligu na Zadově, startovali dva běžkaři po půl minutě. Objeli jsme desítku a ještě další vyráželi. Když jsem byl nedávno na Českém poháru, jelo jen 30 mužů.

Za desítky let sportování po celém světě máš hodně kamarádů a přátel. Jste v kontaktu? Víte o sobě?

Jistě. S některými se vidím osobně, s jinými jsme v kontaktu na facebooku. Ještě existuje web, kde jsou lidé z 80. let, kteří tehdy závodili. Tam když dá někdo třeba fotky ze závodů, tak mu je laikujeme. Co se týká kamarádů z Liberce, tak se scházíme jednou do roka třeba v Jablonci. Jihočeští olympionici se scházejí na Hluboké.

Na koho ve své lyžařské kariéře vzpomínáš nejvíce?

Asi na pana Kováře, u kterého jsem začínal. To byl trochu drsnější trenér, ale to bylo jenom dobře. Naučil nás všechno, co k běžkám patří. Chtěl po nás všeobecnou přípravu, ne jen ježdění na sněhu.

Nenapadlo tě věnovat se trénování?

Dostal jsem nabídku, abych jezdil jako sparing partner s Katkou Neumanovou. Jenže jsem začal podnikat, takže nebylo moc místa pro sportování na takové úrovni. Buď jedno, nebo druhé.

Sportuješ od dětství, dosáhl jsi řady úspěchů, stále sportuješ a podnikáš. Můžeš tedy říct, že se ti splnily tvoje představy?

Sport je celý můj život. Takže ano, splnily.