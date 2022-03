Z novinky jsou žáci školy nadšeni. „Je to nové, moderní a je tady hodně pomůcek. Mohli jsme podobu pavilonu připomínkovat přes školní parlament, ale jestli to někdo udělal, nevím,“ svěřil se deváťák Adam.

Ředitelka školy Barbora Křížková Louženská. „Myslím, že po takovém pavilonu toužily dvě generace studentů. Prakticky od okamžiku, kdy začalo fungovat gymnázium, tady chybí prostor. Do budovy, která byla dimenzována na základní školu, bylo implementováno gymnázium,“ řekla.

Tím pádem chyběly veškeré odborné učebny a zázemí pro družinu. Učebny navíc umožní tolik potřebné dělení výuky.

Muž, který s nožem přepadl hernu, ztratil čepici a botu. Utekl s nepořízenou

Ves středu 2. března se uskutečnilo oficiální otevření pro žáky, kteří se seznámili s většinou pomůcek. Od pondělí 7. března začne provizorní rozvrh, plná výuka začne v dubnu.

Akce vyšla na více než 57,5 milionu korun, dotace činila téměř 47 milionů. „Pro tuto investici byli všichni zastupitelé. Rozhodnout se pro takový krok není nijak lehké, o to více si toho cením,“ řekl starosta města Milan Němeček s tím, že to nejdůležitější se událo za minulého vedení radnice, protože k podání žádosti ze strany města došlo v dubnu 2017. Rozhodnutí o dotaci padlo v květnu 2020, zhotovitel stavby byl vybrán téhož roku v září. Samotná výstavba trvala od listopadu 2020 do ledna 2022.

Učebny

1. Nadzemní podlaží: Fyzika, chemie, přírodopis , dílny.

2. Nadzemní podlaží: IT, jazyky, ruční práce I. a II. stupeň.