OBRAZEM: Sokolové mají nový prapor

Volyně - Tělocvičná jednota Sokol Volyně oslavila o víkendu od 10. do 12. května 150 let své existence a 90 let sokolovny.

V bohatém programu nechyběla ani chvíle na převzetí nového praporu. Kromě toho byla k vidění výstava fotografií a historických dokumentů, setkání přátel a nemohlo chybět ani cvičení.

Autor: Petr Škotko