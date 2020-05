Poslední květnové pondělí znamenalo také dobrovolný návrat dětí prvních stupňů základních škol do lavic i na Strakonicku.

Děti z prvního stupně se mohly vrátit do lavic - ZŠ Dukelská a ZŠ Povážská Strakonice. | Foto: Deník / Petr Škotko

I když v omezeném režimu, kdy se učí po skupinách s maximálním počtem 15 dětí. Co ale pro děti návrat znamenal? Těšily se? Páťák Jakub Sýkora ze ZŠ Dukelská měl sice trochu potíže najít vchod do školy kvůli rekonstrukci elektroinstalace, ale do své skupiny se nebál. "Budeme tam z mé třídy tři, takže do bude v pohodě," svěřil se. Celkově ale školáci velké nadšení neprojevovali. "Už by se do školy jít nemuselo. Nikdy," řekl své přání prvňák Jakub ze ZŠ Povážská.