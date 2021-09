Základní škola Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích. Má 24 tříd, což představuje přes 550 žáků. „Do třídy vás nepustíme, ale máme tady ve vestibulu stolek, u kterého se testují děti, kteřé přijdou do školy později. Tak na někoho počkáme,“ říká ředitel Jiří Johanes.

Kolem osmé přichází dvě školačky druhého stupně. Jedna z nich, Agáta, usedá ke stolečku. „Nic to není. Nebolí to ani to není zas tak nepříjemné, jak se tvrdí,“ říká při rozbalování tyčinky. V klidu provede proceduru a pak čekáme na výsledek testu. „Cítím se dobře, takže určitě bude negativní,“ říká školačka, která prodělala covid loni na podzim. Po pár minutách se ukazuje, že má pravdu. Může tedy bez problémů do třídy za spolužáky.

Ředitel Jiří Johanes není překvapený. „Neměli jsme pozitivní test ani 1. září,“ dodává.

Poslední testování čeká Agátu, její spolužáky a další tisíce školáků 9. září.