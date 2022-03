"Naše instruktorky přišly s nápadem uspořádat ve čtvrtek 17. března Baretový bál. Zkrátka něco nového, co doposud u nás v domově nebylo. Upřímně jsme se ale trochu obávali, jak bude tento nápad přijat. Zda budou naši senioři ochotni obléci se do barevných baretů. K naší velké radosti byl přijat nad naše očekávání. Vesměs všichni naši senioři se ho skvěle chopili, náramně je to pobavilo. Akce byla plná veselí, smíchu a dokonce i na tanec došlo,“ okomentovala akci vedoucí domova Jana Nevařilová.