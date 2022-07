Na obecní louce u potoka Kolčavy místní hasiči, ve spolupráci se Spolkem sekáčů a kosců České republiky a Obcí Volenice, připravili další, stále oblíbenější Sečení na Kolčavě, aby připomněli fortelné řemeslo našich předků, z něhož pochází i uznalé úsloví, Panečku, to je ale sekáč !… Po dramatickém týdnu, kdy většina Strakonicka čelila přívalovým dešťům a také místní potok Kolčava hrozil zaplavením louky, připravil patron hasičů, Svatý Florián, den jako malovaný. Festival sekáčského řemesla na políčkách druhé trávy o rozměrech 5 x 5 m, začal tradiční písní o sedlákovi, kterému nechce síct kosa a přípitkem slivovice od moravských kamarádů kosců. Svá políčka zvládli nejprve tři mládenci, následně šest žen a nakonec jedenadvacítka mužů, rozdělených do třech kategorií. Místní zápolili v kategorii Tažovický sekáč, šumavští „Podlešáci“ v kategorii Sekáč Podlesí a zbylí v kategorii Sečení na Kolčavě. Mládenci ukázali, že jsou učenlivými žáky, ženy zase precizním pokosem daly připomenout, že v Londýně právě probíhá tenisový Wimbledon…Jako dárek k osmdesátým narozeninám obdržel mezi muži nejprve vlastní políčko čerstvý osmdesátník, místní patriot, František Hejtmánek. Zvládl jej s úsměvem a jak sám uvedl, v rytmu valčíku. Když to má holt člověk v ruce…