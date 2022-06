Moderní systémy RBS-70NG, které vyrábí švédská společnost Saab Bofors Dynamics, nahradily zastaralé sovětské systémy STRELA 10. Šestnáct kusů RBS-70NG přibylo ke stejnému počtu, tj. 16 kusům systémů předchozí generace RBS-70, které strakoničtí vojáci již řadu let používají. Oba typy systémů jsou součástí výzbroje 252. protiletadlového raketového oddílu ve Strakonicích.

Vojáci obdrželi nové systémy na základě kupní smlouvy, která byla podepsána v prosinci 2018. "O tři čtvrtě roku později proběhly vojskové zkoušky, které předchází zavedení každé nové zbraně do Armády ČR. Na podzim roku 2020 převzali vojáci první systémy RBS-70NG. Hned na to absolvovala část vojáků – instruktoři a technici, přímo u výrobce ve Švédsku, přeškolení na nové systémy," řekla tisková mluvčí pluku kapitánka Jana Samcová. Zbývající část dodávky pak vojáci obdrželi během loňského roku s tím, že poslední kusy dorazily do Strakonic na začátku července.

Testování nových systémů

Nové systémy vojáci vyzkoušeli při zkušebních střelbách. „Zkušební střelby jsme provedli v době zákonné záruky, abychom ověřili funkčnost nových systémů. Dále jsme prověřili úroveň vycvičenosti operátorů a možnost implementace do systému velení a řízení,“ vysvětlil podplukovník Petr Řezníček, který zkušební střelby řídil.

První zkušební střelby proběhly vloni v červnu ve výcvikovém prostoru Hradiště na Karlovarsku a otestováno bylo při nich celkem osm kompletů RBS-70NG. Dalších osm kompletů bylo prověřeno letos v červnu při střelbách, které se rovněž uskutečnily ve výcvikovém prostoru Hradiště. „Využili jsme celé portfolio vzdušných cílů, dostupných v podmínkách tuzemských střelnic. Celkem jsme vystřelili 18 raket typové řady Mk II a Mk III Bolide,“ upřesnil podplukovník Řezníček.

Úspěšnost střelby se vyhodnocuje pomocí videozáznamu, který nahrává a archivuje každý zaměřovač RBS-70NG. Rakety totiž nezanechávají kouřovou stopu, proto nelze sledovat jejich dráhu. Malé cíle a zároveň jejich velká vzdálenost od střílejícího kompletu zase znesnadňuje sledování volným okem. „Analýza těchto záznamů potvrdila schopnosti systémů v souladu s tím, jak jsou deklarovány výrobcem,“ potvrdil podplukovník Řezníček.

Z modernizace mají prospěch čeští zbrojaři

Z pořízení nových systémů má prospěch i český zbrojní průmysl. Smluvním partnerem pro integraci nových zbraní do systému velení a řízení byla česká společnost RETIA, která k protiletadlovým kompletům RBS-70NG dodala terminály palebného prvku. Vojenský technický ústav zase dodá vozidla označovaná jako T-815 6x6 PVO, která zabezpečí přepravu protiletadlového družstva s kompletní výbavou. První vozidla z celkové dodávky 16 kusů převezmou vojáci v nejbližších dnech, zbytek pak obdrží do konce letošního roku.

„V souladu s Koncepcí výstavby Armády ČR je naším hlavním cílem to, abychom byli schopni zabezpečit protivzdušnou obranu pozemních jednotek v dynamických fázích bojové činnosti. Toho nelze dosáhnout bez plánované druhé etapy pořízení přepravního prostředku s odpovídající balistickou ochranou, u kterého bude možnost využít mimořádnou schopnost zaměřovače RBS-70NG, tj. možnost rychlé a snadné zástavby do dálkově ovládané věžičky umístěné na vozidle. Velký potenciál vidíme v tom, že výrobce RBS-70NG si jako dodavatele podvozkové platformy pro tuto universální modifikaci zvolil českou zbrojní firmu,“ uzavřel podplukovník Petr Řezníček.