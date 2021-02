Kájovskou madonu z lipového dřeva vyřezal řezbář Petr Míšek z Třeboně. Uvidíte ji v Biskupské zahradě.

Výtvarník Petr Míšek jr.dokončuje kopii Kájovské madony v Holičkách u Třeboně. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Zakázku si u něho objednal lékař Boris Pouzar z budějovické EUC Kliniky. „Nejedná se o přímou kopii, je to inspirace dle pohlednice Kájovské madony. Vyřezávám ji po večerech, je to můj koníček. Baví mě práce se dřevem, je to přírodní materiál,“ vylíčil řezbář z Třeboně.