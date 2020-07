Podkroví. Bývala tu vestavba, která napáchala nemalé škody. Při jejím zhotovení došlo k rozřezání vazných trámů, jinak se jim tam nevešla. I v důsledku těchto stavebních prací do střechy v některých místech dlouhodobě zatékalo, čímž došlo k poškození dřeva a nakonec se v něm zabydlela i dřevomorka. Při odstraňování vestavby musela být konstrukce provizorně zpevněna (nové trámy od starých poznáte). Současný krov na stavbě ještě nějakou dobu zůstane, aby dovnitř zbytečně nepršelo, nakonec bude ale snesen a nahrazen tvarově věrnou kopií, protože jeho finální oprava by nedávala ekonomický smysl – nahrazovaného materiálu by bylo příliš mnoho a současná konstrukce neumožňuje případné budoucí využití pro vestavbu bez nutnosti poničení krovů. Nová střešní krytina bude cementovláknitá skládaná v přírodní šedé barvě.

Zdroj: Archiv investora