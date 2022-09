Městys dokázal na obnovu tohoto stánku sehnat potřebné peníze, celková částka vyšla na cca 42 milionů korun. Do roku 2022 šla Radomyšl s přebytkem 48 milionů korun, ze kterého hradila právě rekonstrukci sokolovny. Kromě toho ale měla v zásobě možnost výhodných úvěrů a dotační tituly.

Sokolovna nyní nabízí nejen kulturní akce, ale díky svému vybavení a nabídce ubytování může sloužit také turistice.

Do rekonstrukce téměř 100 let starého objektu se městys pustil loni v září. Zastupitelé se tak rozhodli také proto, že městys má bohatou spolkovou činnost. Například divadlo se zde hraje od 80. let 19. století. Pracují zde dobrovolní hasiči, baráčníci a další spolky.