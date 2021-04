Paní Blažena netajila své pohnutí. „Kdo by tohle čekal? Jsem opravdu moc překvapená,“ svěřila se novinářům. Už prý měla jeden termín očkování, ale musela ho ze zdravotních důvodů zrušit. „Jsem ráda, že už to mám za sebou. Budu se teď cítit jistější,“ dodala seniorka.

Očkování začalo ve Strakonicích fungovat 4. ledna. Očkovací centrum v tělocvičně na Lidické ulici zahájilo provoz 11. února. Do té doby se očkovalo na infekční ambulanci v areálu nemocnice.

Ředitel nemocnice Tomáš Fiala jí předal květinu a dárkový balíček. „Trefila jste se. Přišla jste pro si pro vakcínu a nesete si domů i dárek od nemocnice. Přeji vám hlavně pevné zdraví,“ řekl.

Výjimečného odpoledne se zúčastnil také jihočeský hejtman Martin Kuba. Ten přiblížil přítomným lidem situaci ohledně očkování na jihu Čech. „V jihočeském kraji jsme schopni očkovat na padesát tisíc lidí týdně. Bohužel, v posledních týdnech nám ale chodilo relativně málo dávek,“ řekl hejtman.

Nyní je prý situace mnohem lepší. „Tento týden naočkujeme všechny sedmdesátníky a naprostou většinu chronicky nemocných pacientů. Dobrou zprávou je, že se už otevírá skupina 65 plus. Pokud nám vláda pošle dodávky tak, jak slibuje, tak stále věřím, že na konci června bude proočkováno 70 procent jihočeské dospělé populace. Léto už bychom mohli prožít ve světě, který si všichni pamatujeme a máme rádi,“ dodal Martin Kuba.

Na závěr ale bylo připraveno ještě jedno předávání darů. Tomáš Fiala oficiálně poděkoval svým dvěma nejbližším kolegům – náměstkovi Michalu Pelíškovi a hlavní sestře nemocnice Editě Klavíkové – za jejich přínos pro plynulý a bezkonfliktní průběh očkování a zajištění všech potřebných náležitostí.

Vakcínu v pondělí 12. dubna dostalo 1000 zájemců z řad seniorů a chronicky nemocných pacientů. Očkování bude tento týden pokračovat ještě ve čtvrtek a v pátek. Do konce týdne by měla být naočkována věková kategorie 70+ a většina chronicky nemocných pacientů. Zároveň začíná registrace pacientů ve věku 65 plus.