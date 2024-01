Když v srpnu 1968 vojska Varšavské smlouvy zahájila okupaci Československa, narazila na tvrdý odpor lidí. Nikdo v té chvíli ale netušil, jak strašnou daň si o několik měsíců později vybere.

Události v Praze v roce 1990. | Foto: Karel Burda

Ve čtvrtek 16. ledna 1969 se student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach na protest zapálil v horní části Václavského náměstí v Praze. S rozsáhlými popáleninami byl převezený do nemocnice, kde po třech dnech zemřel. Stal se tak symbolem odporu proti okupantům, o kterém ale bývalý režim zakazoval mluvit.

O 21 let později, v roce 1990, se do Prahy vydal fotit vodňanský fotograf Karel Burda. Tady jsou jeho vzpomínky. „Hned v lednu 1990 jsem se vydal do Prahy zachytit ještě něco z radostné atmosféry z listopadu 1989. Nakonec jsem si vybral smutnější den, a to bylo 21. výročí upálení Jana Palacha 16. ledna 1990. Konečně jsme se dočkali svobodného uctění památky statečného studenta, který chtěl svým činem vyburcovat národ k odporu tehdejšího režimu a protestovat proti okupaci Československa v roce 1968.“

Jan Palach šokoval celý národ, Jihočechy z jeho činu mrazí i po padesáti letech