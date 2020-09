Zní to sice jako klišé, ale vštěpit prvňáčkům základní zásady chování při přecházení silnice ve městě není vůbec od věci. Řada z nich preventistkám Jaromíře Novákové a Jaroslavě Krejčové řekla, že do školy i ze školy chodí sami. Také řada z nich přiznala, že se jim kolikrát stalo, že vkročili na přechod pro chodce a málem je srazilo auto. Na začátku besedy proto vzniká ve třídě improvizovaná vozovka s přechodem a děti se učí, jak správně přejít a jak reagovat. Nejen že se musí nejdříve podívat doleva, pak doprava a zase doleva, ale že úplně nejlepší je počkat, až jim sám řidič dá najevo, že o nich ví, třeba zablikáním nebo pokynutím ruky, že mohou přecházet. Je pak radost přímo v terénu při hlídání přechodů před školami vidět, jak se malé děti poctivě rozhlížejí a opravdu čekají na řidičovu reakci.

Bezpečnost provozu

V prvních třídách je beseda o bezpečnosti v provozu doplněna ještě o jednu vážnou situaci, s níž se mohou děti venku setkat. Na závěr besedy, aniž by děti dopředu tušily, o co půjde, sehraje preventistka společně s nimi divadelní skeč – ve třídě pohodí injekční stříkačku a začne se divit, co že to je. Reakce dětí jsou ve skrze povzbudivé. Jen v několika případech chtěly na nalezenou stříkačku sahat a zkoumat ji. Většinou ale po chvíli přijdou s nápadem, že musí informovat paní učitelku a ta zavolá městskou policii, která injekční stříkačky nalezené ve městě bezpečně likviduje. Preventistky samozřejmě ve třídách zdůrazňují, aby děti na jehly nesahaly, že jedno jediné píchnutí může znamenat vážnou nemoc a velké útrapy. A také, aby při takovém objevu nedělaly mrtvé brouky a rozhodně policii informovaly. Může se k němu nachomýtnout opravdu malé dítě, které ještě nechodí do školky, a problém je na světě…

První beseda

V pátek 4. září proběhly první dvě besedy letošního školního roku u prvňáčků na ZŠ Povážská. Ti svými vědomostmi opravdu překvapili, bylo vidět, že v mateřské škole nebo od rodičů základní informace pochytili a zakódovali si je. V silničním provozu si nemůže být nikdy nikdo ničím jistý. Proto se dětem klade na srdce, že je lepší vyčkat než se zachovat zbrkle.

Pokud do podzimní části roku nezasáhne vyšší moc v podobě Covidu-19, budou besedy pokračovat. Samozřejmě i u vyšších ročníků, kde apelujeme zase na jiný nešvar současnosti, na šikanu, kyberšikanu a zneužívání na internetu.

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice