Rozvolnění umožnilo restauracím, které zahrádky mají, otevřít v nich provoz. „Nebude to nijak divoké. Vzhledem k počasí nečekáme, že by naše předzahrádka praskala přes obědy ve švech. Takže pojedeme dál v rozvážce obědů a prodejem přes okýnko. Ale věřím, že na pivo lidé přece jen přijdou,“ řekl šéf pivnice Robert Soukup.

Pokud vyrazíte na svoji oblíbenou předzahrádku, musíte myslet na možnou kontrolu, že nejste covidoví. Můžete to dokázat antigenním testem ne starším než 72 hodin, potvrzením o prodělání covidu (protilátky na tři měsíce) nebo potvrzením o platném očkování proti covidu.

Mezi personálem, který se chystal na první hosty, byla také Romana Jurečeková ze Slovenska. Třetí květnové pondělí bylo pro ni dnem premiéry. „V Plzeňce jsem už šestý den, ale dnes poprvé obsluhuji. A hned při otevření. Jsem tady jako výpomoc přes obědy,“ svěřila se. I přes to, že není v oboru nováčkem, byla na ní znát jistá míra trémy. „Nechci něco zbytečně pokazit, tak jsem opatrnější. Ale věřím, že všechno dobře dopadne, lidé přijdou a budou spokojení,“ dodala mladá servírka.

Pečlivě připravená předzahrádka je však jen jedna strana mince. Ale co ta druhá, tedy interiér? I tady se probudil život. Balení desítek jídel do speciálních boxů na rozvážku, přijímání objednávek, více lidí v práci a všudypřítomné rozrušení. Dana Mináříková v Hangáru pracuje od otevření před dvěma roky a stará se o správné načepovaní piva. Dobu, kdy byl podnik zavřený a mohla být v kontaktu se zákazníky jen přes výdejové okénko, prožívala jen se sebezapřením. V neděli před otevřením zahrádky byla, jak sama uvedla, dost nervózní. „Prostě jsem se těšila a zároveň i trochu bála, jestli je všechno připravené. Ale otvíráme a to je důležité. těším se, až budu zase čepovat a roznášet pivo.“ Kdy se ale hosté vrátí i ke stolkům uvnitř není v této chvíli jasné.

I přes proměnlivost počasí se několik desítek minut po otevření v 10.30 hodin usadili u stolků první hosté vyzbrojeni důkazy, že nepředstavují zdravotní nebezpečí. Znamenají nový začátek? Snad ano, a to nejhorší mají jak restaurace, tak jejich hosté, za sebou. Plzeňka Hangár i další podobné podniky mohly 17. května udělat první kroky za návratem ke svému původnímu poslání.