Jak informoval meteorolog budějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Josef Slavík, přeháňky v pátek odpoledne zasáhly částečně Budějovicko a hlavně sníh padá od Třeboně na východ kraje. "Na Jindřichohradecku, zejména ve východní částí na Novobystřicku může napadnout až sedm centimetrů sněhu. Vzhledem k tomu, že je stále vyšší teplota povrchu země, tak se sníh zřejmě všude neudrží," uvedl.

Pokračoval v tom smyslu, že v Českých Budějovicích by mělo sněžit zhruba do 19. hodiny a na Hradecku do 20. hodiny. V noci se má vyjasnit, což přinese pokles teplot a v některých místech se v sobotu ráno může tvořit ledovka.