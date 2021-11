Listopad představují nejen mlhavá rána, první mrazíky, krátké dny, málo slunečních paprsků, ale i pestré květy listopadek a nostalgické vřesy, rudé šípky na mezích, sklizeň posledních jablek, a zářivé dýně.

Podzim na Strakonicku. | Foto: Jitka Pavlíková, Strakonice

Více naše stálá spolupracovnice a autorka fotografií Jitka Pavlíková ze Strakonic: "To všechno je listopad, ale především krásně barevné listy stromů, které nás dokážou ohromit pestrou paletou svých odstínů. Stojí za to vydat se v těchto dnech na vycházku do přírody a osvěžit se tím nejhezčím, co podzim nabízí. Projít se v těchto podzimních dnech po Podskalí nebo v lese je opravdu zážitek. A až stromy shodí svůj gejzír barevných listů, přehoupne se koloběh ročních období do nové fáze. Než se nadějeme, bude tu advent a zima bude klepat na dveře. Příroda se chystá k zaslouženému odpočinku, aby načerpala nové síly na jaro. Teď ještě zazimovat zahradu, připravit ptačí krmítka, nachystat adventní věnec a pak už jen čekat, až první sněhové vločky pokryjí zem. Svatý Martin se sice letos s první sněhovou nadílkou opozdil, ale určitě to nebude dlouho trvat a kraj se zahalí do bělostné pokrývky.