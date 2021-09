A protože mnozí ze studentů mají již jasnou volbu svého povolání – stát se policistou, zodpověděli jim policisté také otázky týkající se přijetí nových uchazečů k Policii ČR a policejní práce na různých odděleních. "Zároveň studenty pozvali na policejní workshop pro veřejnost 14. října od 14 hodin do sportovního areálu STARZ ve Strakonicích, kde si všichni zájemci o práci u policie mohou vyzkoušet fyzické testy, které jsou jednou z podmínek pro přijetí nových uchazečů," doplnila tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková. Ti úspěšní obdrží certifikát o splnění fyzických testů, který bude mít platnost po dobu jednoho roku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.