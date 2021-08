Azyl měly děti v areálu strakonického letního plaveckého stadionu a spoustu času trávily právě plaváním a hrátkami ve vodě. Vedoucí pro malé táborníky ovšem připravili i další doprovodný program. Kromě záchranářů a hasičů mezi děti zavítaly právě i zmíněné obě složky policie.

Preventistky Jaromíra Nováková z PČR a Jaroslava Krejčová z MP (pomáhala ještě Klára Šalátová Hochová z městské policie) vyrazily za dětmi vyzbrojené radami, kterými chtěly bezstarostnou malou generaci varovat před nebezpečenstvím, jež na ni často číhá. Samozřejmě formou hry. Formou her si děti odpověděly na otázky, proč je důležité poutat se v autě, co všechno musí mít jízdní kolo a jaká pravidla při jízdě na bicyklu se musí dodržovat, nebo proč bychom měli brát vážně dopravní značky, které při výletech na kole i pěšky vidíme. A také, že frajeřina se zejména při koupání nevyplácí, především, když chce někdo skákat do vod, které nezná.

Třešničkou na dortu pak byli dopravní policisté, kteří nechali děti nahlédnout do služebního auta a měřičem rychlosti změřili, jak jednotlivci rychle běží. Třetí turnus plaveckého tábora byl bohužel o tento bonbonek ochuzen, policisté z obvodního oddělení, kteří se měli s plnou výzbrojí a výstrojí dostavit, zrovna v úterý 10. srpna od rána zajišťovali stopy ve vykradené cukrárně na Velkém náměstí.

Jsme moc rády, že se připravený program líbil a nebyl, co se prevence a bezpečnosti týká, zbytečný. Kontrolní otázky zvládly děti po dvou hodinách na jedničku a nezbývá než si přát, aby si rady zafixovaly pořádně pod kůži a nejen zbytek prázdnin prožily v radovánkách a hlavně bezpečně. Á propos – díky za pozvání v příštím roce!

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice