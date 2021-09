Znovu se potvrdilo, že často máme krásná, neobjevená místa přímo za humny a nevíme o nich. Skryté poklady, které stojí za to objevovat.

Nebyla to náhoda

Na počátku září jsem se zúčastnila vlastivědně a přírodovědně zaměřené vycházky do okolí Rovné, kterou vedl pan učitel Žitný st. Uvědomila jsem totiž, že ačkoli obec Rovná leží v těsné blízkosti Strakonic, vlastně jsem se tam nikdy nedostala a nic o této obci nevím. A tak jsem se to rozhodla v tomto slunném zářijovém odpoledni aspoň trochu napravit a poznat místa, která jsem neměla doposud příležitost navštívit.

