Strážníci záhadu tajemného bordeláře luštili tři dny, než kápli na hříšníka. S největší pravděpodobností se jedná o nezletilou dívku maminkou pověřenou vynášením odpadků, která nařízenou činnost řešila svérázným a pro sebe co nejjednodušším způsobem.

Své o tom vědí pracovníci technických služeb, kteří svážejí odpad. "Jasnou ukázkou jsou například zapuštěné kontejnery na kruhové zastávce pod Habeší. Sotva je vyvezeme, okamžitě se tam objevují krabice, staré skříňky, matrace," zní už nějakou dobu z řad těchto lidí. Výjimkou nejsou ani obyčejné kontejnery.

Na skládku se začalo proměňovat prostranství u budovy bývalého autobusového nádraží. Místo už není tak frekventované, tudíž ho někteří považují za vhodné pro odkládání odpadu. Podobný případ jako u nádraží řešil v polovině října také Kaufland. V jeho bývalém objektu zůstal po odstěhování průzor po bankomatu, jímž se dalo vlézt do malé místnůstky. Hned toho někdo využil a zřídil si tu pelech. V pátek 21. října ráno přijala městská policie oznámení, že mezi horním kempem a větrolamem je naházené opravdu velké množství objemnějšího odpadu – dřevěné krabice, polystyren, výfuk, kolo z auta, stavební odpad. Na zaneřáděný prostor byl smutný pohled. Událost byla předána odboru životního prostředí. V ulici Boženy Němcové za kulturním domem shořel 19. října kontejner na papír. Z popelnicových hnízd po celém městě si lidé i v říjnu dělali odkladiště, protože byli líní dojet do sběrného dvora.

Černá skládka

Za vytvoření menší skládky může uložit pokutu do výše 50 000 korun obecní úřad. Tomu můžete podat podnět, ve kterém uvedete, kde jste našli černou skládku a kdo by mohl být jejím původcem. Pokud se menší skládka nachází v lese, kontaktujte obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Každý, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, se dopouští přestupku podle zákona o odpadech. Jednání může naplňovat skutkovou podstatu několika přestupků.

A co to zkusit takhle?

1. Okamžitě zrušit tzv. odpady zdarma, protože radnice musí za svoz a likvidaci platit cca 25 milionů korun ručně, a ty peníze musí někde vzít.

2. Více se věnovat ekologii, výchově a pocitu zodpovědnosti za místo, kde žiji. To platí nejen na obyvatele města, ale i školy, instituce a především zastupitele.

3. Využít alternativní tresty (obecně prospěšné práce).

4. Využít nezaměstnané.

5. Zvýšit kontroly kritických míst (např. dokonalejší kamerový systém) a zavést přísné tresty.