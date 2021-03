OBRAZEM: Podívejte se, jak funguje testovací středisko ve Vodňanech

První zájemci přišli ve středu 3. března na antigenní testy na nemoc covid - 19 do testovacího místa ve Vodňanech. To bylo ve spolupráci se strakonickou nemocnicích a Města Vodňany zřízeno v areálu polikliniky. Vstup do něj je přes zadní vchod – vjezdem pro automobily. V provozu bude každou středu od 13 do 16 hodin.

První zájemci přišli ve středu 3. března na antigenní testy na nemoc covid - 19 do testovacího místa ve Vodňanech. Foto: Kateřina Koželuhová, Nemocnice Strakonice, a.s. | Foto: Deník / VLP Externista

Samotné odběry vzorků zajišťují zaměstnanci strakonické nemocnice. Administrativu spojenou s provozem centra si vzal na starost Městský úřad Vodňany, který zájemce eviduje. "Testovaní jsou pouze předem objednaní zájemci. Za dobu provozu jich personál stihne otestovat šedesát," řekla referentka strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová. Příchozí musí mít respirátor nebo dvě roušky. Před testováním předloží kartičku zdravotní pojišťovny a vyplněnou žádanku. Pokud bude výsledek antigenního testu pozitivní, podrobí se pacient ještě důkladnějšímu PCR testu. Ten bude odvezen na vyhodnocení do centrálních laboratoří strakonické nemocnice a o jeho výsledku bude pacient informován SMS zprávou. Potvrzení o výsledku antigenního testu na covid - 19 se na místě vydává jen v českém jazyce.