Velkokapacitní očkovací centrum v tělocvičně v Lidické ulici skončilo svoji činnost 23. září, tedy po 225 dnech. V provozu bylo od 11. února do 23. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.