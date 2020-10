Od 3. srpna komplikuje dopravu ve Strakonicích uzavření mostu u plaveckého stadionu. Dobrou zprávou je, že už brzy bude komunikace Písecká průjezdná.

Rekonstrukce mostu se chýlí ke konci. | Foto: Deník / Petr Škotko

Poprvé by se po novém mostu měli řidiči projet 21. listopadu. Půjde ale o provoz provizorní, dále totiž budou pokračovat stavební práce. Most pochází z 50. až 60. let.