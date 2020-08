Ve čtvrtek 27. srpna se snažili o první zásah pracovníci firmy Baobab. Ta je zaměřena právě na zdravotní ořezy, odstraňování nekrotických částí a instalací moderního systému pro svázání a zajištění korun stromů. „K odlomení přispělo mnoho faktorů – velmi pokročilá hniloba, silné povětří i fakt, že právě tato větev nebyla jako jediná svázána,“ řek šéf firmy Václav Steinberger.

Podle Miroslava Šobra z odboru ŽP nenajdeme ve Strakonicích a v nejbližším okolí větší a krásnější strom. „Místní obyvatelé dokonce věřili, že pamatuje Jana Žižku,“ říká Miroslav Šobr, který se památnými stromy na Strakonicku zevrubně zabývá.

Práce na záchraně stromu budou pokračovat i následujících dnech.

Václavská lípa

Nenajdeme ve Strakonicích a v nejbližším okolí větší a krásnější strom, než památnou Václavskou lípu (botanicky lípa malolistá), košatící se při hlavní silnici směrem na Podsrp. Své rozložité větve sklání až k samé zemi, snad z úcty k zesnulým, pochovaným na blízkém hřbitově s kostelem Svatého Václava.

Podle pověsti stojí na místě, kde byli v roce 1504 upáleni na příkaz vrchnosti a přes nesouhlas tehdejšího českého krále Vladislava Jagellonského tři židé, obvinění z rituální vraždy. Jiná pověst hovoří a popraveném nevinném mládenci. Místní obyvatelé dokonce věřili, že pamatuje Jana Žižku. V soupise významných stromů Strakonicka z roku 1941, kdy kvůli ní byly zastaveny další stavby rodinných domků, se hovoří o stáří cca 500 let, při revizi o třicet let později sníženém na 250 let. A při zápisu do registru památných stromů v roce 2000 se tehdejší úředníci městského úřadu přiklonili k 300 letům věku a k názvu Václavská lípa. Tehdy ještě na kmeni s obvodem skoro 550 cm nesla plechovou tabulku s obrázkem Panny Marie Podsrpenské. Takže se stejně dobře mohla jmenovat Mariánská, ale i Žižkova, Královská, Popravčí, nebo Hraniční, protože stojí přesně na styku katastrálních území Strakonice, Přední Ptákovice a Podsrp.

Čeká ji proměna

V každém případě již několik století bdí nad Strakonicemi a místní jí oplácejí úctou a péčí. Pravidelnými (1997, 2006, 2009, 2011, 2017) zdravotními ořezy, odstraňováním nekrotických částí i instalací moderního systému pro svázání a zajištění koruny. Bohužel, roky se zastavit nedají ani u památných stromů. Vnitřní hniloba, stále silnější větrné vichřice a letos i bujný listnatý obrost, zatěžkaný kapkami vytrvalého deště, způsobily odlomení již několika kosterních větví. Další poškození by mohla být fatální. Pro prodloužení životnosti stromu proto město Strakonice přistupuje k nutným zásadním zásahům. Odlehčení koruny jejím snížením, opětovné ošetření fungicidními přípravky proti houbám a hnilobě a instalace nové, osvědčené podkladnicové vazby, včetně zemních opor horizontálních větví. Památná Václavská lípa tak bohužel pozbude své dlouholeté majestátnosti, ale na druhou stranu by odborné zásahy měly umožnit, aby nad „svými“ Strakonicemi a okolím ještě dlouhé roky držela pomyslná ochranná křídla, plná vzpomínek, šumění, chladivého stínu i vůně medu…

A protože nikdo nevíme dne ani hodiny, bude v nejbližší době také naklonována řízkováním, aby mohla případně dál žít ve svých potomcích.

Ing. Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP