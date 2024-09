Voda se rozlévá i v okolních obcích, jako jsou třeba Nišovice, kde musela být zavřena silnici č. II/144. Objízdná trasa vede přes Černětice a Malenice. close info Zdroj: PČR zoom_in Silnice II/144 na Nišovice zůstává zavřená.

Opatrně by lidé měli projíždět i na silnici mezi Bavorovem a Netolice.

Vodní laguny vznikly v důsledku dešťů například na mostě Jana Palacha ve Strakonicích a značky varují před vodou na silnice i na vjezdu do Strakonic ve směru od Vodňan.

Město Strakonice upozorňuje, že kromě vody mohou být nebezpečím, z důvodu podmáčení půdy a silného větru, i vývraty stromů.

„Důrazně nedoporučujeme vstupovat do lesů a parků, a to až do odvolání. Dbejte na svou bezpečnost a vyhýbejte se oblastem se stromy, které mohou být nestabilní,“ upozorňuje tisková mluvčí města Markéta Bučoková.

Sledujte jihočeský povodňový online Deníku:

