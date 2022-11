A že se jednalo o skutečně bojový křest, dokládá i to, že vojáci prověřili vozidla rovnou při ostrých střelbách z protiletadlových kompletů RBS-70NG. „Během letošního července a září jsme postupně převzali deset nových nákladních automobilů T-815/7 PVO, která jsou určená k přepravě protiletadlových družstev RBS-70NG. Zbývajících šest z celkového počtu 16 vozidel obdržíme ještě do konce letošního roku,“ uvedl podplukovník Petr Řezníček, velitel 252. protiletadlového raketového oddílu, který získal vozidla do své výzbroje.