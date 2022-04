"Speciálním kurzem, poprvé či opakovaně, prošla už dobrá tisícovka lidí. Shodně potvrzují, že poznatky z výuky, vycházející z americké metodiky, využijí nejen ve vojenském, ale i civilním životě," přiblížila činnost kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku. Kurz je určený vojákům, kteří nemají zdravotnické vzdělání. Učí se zde hlavně to, jak zastavit masivní krvácení, zprůchodnit dýchací cesty a ošetřit poranění hrudníku. To jsou totiž tři nejčastější příčiny úmrtí na bojišti.

„Vojáky rovněž učíme, jak ošetřit další zranění, která sice nejsou bezprostředně život ohrožující, ale přispívají k lepší péči o pacienta. Součástí výuky je tak i diagnostika šoku, péče o zlomeniny a popáleniny či prevence hypotermie. Účastníci se také učí, jak připravit pacienta k transportu a vyplnit potřebnou zdravotní dokumentaci,“ vysvětluje nadrotmistr Martin Janoušek, který se společně s dalšími zdravotníky podílí na výuce.

Cvičí podle americké metodiky

Již přes rok probíhají kurzy podle nové metodiky, kterou čeští vojáci převzali od Američanů. V souvislosti s tím se délka kurzů zkrátila ze dvou týdnů na jeden. „Účastníci před nástupem na kurz absolvují e-learningovou přípravu, která je zakončena písemným testem. Jeho splnění je nutnou podmínkou pro to, aby mohli do kurzu nastoupit,“ říká nadrotmistr Janoušek. „Vojáci si nastudují teorii dopředu, což nám urychluje výuku. Více času tak můžeme věnovat praktické části,“ dodává strakonický zdravotník.

Obsah kurzu je bez nadsázky našlapaný a vojáci musí, za poměrně krátkou dobu, vstřebat velké množství znalostí. Přesto si kurzy pochvalují. „Poskytnout první pomoc by měl umět každý. Nikdy nevíte, co vás potká. Znalosti, které zde získáme, můžeme uplatnit nejen v naší vojenské profesi, ale i v civilním životě,“ je přesvědčený svobodník Jindřich Mazánek.

Školí i vojáky z leteckých základen

Na kurz do Strakonic přijel až z Náměště nad Oslavou, kde slouží u 22. základny vrtulníkového letectva. „Na tomto kurzu jsem poprvé. Baví mě to a snažím se, abych se toho co nejvíc naučil,“ prozradil voják, který se na letišti v Náměšti podílí na zabezpečení letového provozu.

Úspěšní absolventi obdrží certifikát, který platí tři roky. Po třech letech musí kurz absolvovat znovu. Jednou ročně by se rovněž měli zúčastnit jednodenního obnovovacího školení.

Strakonické výukové centrum organizuje osm až deset kurzů ročně. Primárně školí vojáky z leteckých základen a dalších útvarů vzdušných sil. Kurzů se ovšem účastní například i příslušníci Vojenské policie, Hradní stráže nebo Posádkového velitelství Praha. Za jeden rok strakoničtí instruktoři vyškolí přes 100 vojáků.