"Změřit můžete své síly na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,3 kilometru," zve pořadatel akce František Kouba. Pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení a tradičně bohatý kulturní doprovodný program (procházka v rámci nordic walkingu, skupina Pauza od 16.00 hodin a ukázka vojenské techniky).

Přihlášky lze podat pouze elektronicky na stránkách www.strakonickybeh.cz do 20. srpna 2021 do 23.59 hodin. Startovní číslo je nutné vyzvednout si u prezentace v den závodu (21. srpna) od 15 do 17 hodin. Start a cíl v prostorách letního kina, první závodníci vyběhnou v 18 hodin.

Kategorie a délky tratí:

3 300 m – 1 kolo / žáci – žákyně, dorostenci – dorostenky, příchozí muži – ženy

6 300 m – 2 kola / junioři – juniorky, muži A – ženy A, ženy B (nad 35 let), muži B (40 – 49 let), muži C (50 - 59 let), muži D (60 let a více).

Trasu závodu najdete v přiložené galerii.