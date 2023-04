I když už jsou letošní Velikonoce minulostí, jistě nebude vadit, když si ještě tyto křesťanské svátky připomeneme. K Velikonocům totiž neodmyslitelně patří něco dobrého na stůl.

Dobroty, které se připravují speciálně o Velikonocích. | Foto: Jitka Pavlíková

Celý rok se těšíme na dobroty, které se připravují speciálně o Velikonocích. Tyto jarní svátky se vyznačují tradičními velikonočními pokrmy, které většinou v jiném období roku nepřipravujeme.

Toto období není výjimečné jen tradicemi, zvyky a kulturními zvyklostmi, ale i charakteristickými pochoutkami, které se v tomto období obvykle objevují na slavnostní tabuli. Jedná se většinou o pokrmy provázející naše předky po staletí. Nesly s sebou zcela konkrétní symboliku. A třebaže dnes máme velikonoční tabuli mnohem pestřejší, stojí za to si ty tradiční pokrmy připomenout.

Mazanec

Do tradičního mazance patří především hodně vajec, protože symbolizují nový život a také proto, že žloutky barví těsto do zlaté barvy. Kulatý bochánek tak připomíná slunce. Do poctivého mazance patří také hodně másla, potíral se jím jeho povrch. Mazanec se má podle tradice péct z té nejkvalitnější mouky. Nabývání těsta na objemu je symbolem hojnosti a života. Na jaře se k němu váže i symbolika probouzející se přírody.

Mazanec, který se srazil nebo nenakynul, býval v minulosti považovaný za špatné znamení. Tradiční mazanec je sypaný mandlemi a plněný rozinkami, dodnes se mu na povrchu nařezává malý křížek. O Božím hodu, při nedělní ranní mši, se nosil dozlatova upečený mazanec na posvěcení do kostela.

Beránek

Je křesťanský symbol, který se však objevuje již v židovském náboženství. Tento obřadní pokrm je známý již od středověku. Protože masitý pokrm se mohl jíst až po svěcení pokrmů, které připadalo na Velikonoční neděli, připravovali naši předkové beránka pečeného ze sladkého i slaného těsta.

Zajíček

Tento symbol k nám připutoval z Německa, jedná se tedy o symbol převzatý a také pozdní. Dnes je pokládán za tvora, který přináší vajíčka. Vysvětlení této symboliky se dá najít podle několika známých symbolů.

Podle jednoho vysvětlení je zajíci přikládáno tajné roznášení vajíček proto, že na jaře se zdržuje i přes svou plachost u lidských obydlí, kde hledá potravu. Podle jiného výkladu bývalo zvykem vkládat vejce do chleba pečeného ve tvaru zajíce. Tak vznikla představa, že vejce přináší nebo dokonce snáší zajíc.

Vajíčko

Bylo od pradávna symbolem plodnosti, úrody, života, narození, návratu slunce, jara, a díky skořápce i symbolem bezpečí. Bylo symbolicky spojováno i se zmrtvýchvstáním Ježíše Krista a s křesťanskými Velikonocemi. Vejce představovalo hrob, který skrývá nový život. Vejce byla ve středověku masivně pojídána právě na konci půstu, kdy byla jejich konzumace zakázaná. Ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček a jejich darování.

Mezi další symboly spojenými s Velikonoci patří dále samozřejmě kříž, svíce, oheň a pomlázka. Ty už ale nevyužijeme na velikonočním stole.

Autor: Jitka Pavlíková, Strakonice