Očkování bez registrace ve Vodňanech využilo 83 lidí

Do Polikliniky Vodňany mířili lidé na očkování proti nemoci covid-19 bez registrace. Mobilní očkovací tým strakonické nemocnice jim byl ve čtvrtek 2. září k dispozici od 15 do 17 hodin. Osoby starší 16 let mohly bez předchozího objednání přijít na očkování. Podmínkou bylo české zdravotní pojištění, předložení kartičky zdravotní pojišťovny a občanského průkazu. Už před 15. hodinou se v přízemí polikliniky začala tvořit fronta zájemců. Nakonec jich tříčlenný očkovací tým do 17 hodin zvládl naočkovat 83.

Očkovací tým vyjel do Vodňan. | Foto: Kateřina Koželuhová

Zájemci o očkování měli na výběr mezi dvěma vakcínami – dvoudávkovou Comirnaty od firmy Pfizer/Biontech nebo jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson. „Ty, kteří zvolili Pfizer, jsme rovnou objednali za tři týdny na druhou dávku do strakonického OČKA," uvedl náměstek ředitele nemocnice MUDr. Michal Pelíšek, který ve Vodňanech zajišťoval očkování společně s administrativní pracovnicí a zdravotní sestrou. Většina příchozích se shodovala v tom, že s očkováním budou mít snazší život. „Nebaví mě pořád kontrolovat, jestli mám nějaký papír o prodělaném covidu a jak je to dlouho. Zjišťovat, kam smím a nesmím. Odkládala jsem to, co to šlo, ale stejně bych se tomu asi nevyhnula. Využila jsem možnosti jít na očkování v místě bydliště," vysvětlila asi 40tiletá žena. Další zájemce byl 30tiletý Josef Veselý, který pracuje v Německu. „Jsem doma celkem málo a tady mi dají jednodávkovou vakcínu Johnson. Ze začátku jsem měl strach, ale celá rodina je bez problémů očkovaná. Teď jsme byli na dovolené a určitě měli snazší život. Nemuseli jsme řešit testy." Další z čekajících jako důvod pro očkování uváděli například nástup na vysokou školu nebo špatný zdravotní stav. Mobilní očkovací tým už v průběhu srpna očkoval na Blatensku. V Bezdědovicích, Sedlici a Blatné možnost využilo na 200 lidí. „Vytipovali jsme lokality, kde je nízká proočkovanost. Třeba taky v okolí Vodňan je několik obcí, kde není naočkováno ani 50 % obyvatel starších 16 let. Snažíme se, aby očkování bylo díky našim výjezdům dostupnější," dodala referentka nemocnice Kateřina Koželuhová. Příští týden, konkrétně 8. září, má očkovací tým v plánu další výjezd, tentokrát do Volyně.