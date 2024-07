Jasným signálem, že práce na nové obchodní zóně začaly, jsou uzavírky. Řidiči se sice dostanou na parkoviště u nádraží, i k supermarketu Billa, ale už neprojedou dál ve směru k úřadu práce. Ani z čerpací stanice OMW už nevyjedou po cestě, na kterou bývali zvyklí, nově postavená silnice je vyvede až na křižovatku u úřadu práce.

Výstavba nové nákupní zóny běží podle plánu. „Retail park by se měl začít stavět v červenci, nejpozději v srpnu," uvedl zhruba před měsícem jednatel společnosti Retail Strakonice s.r.o. Pavel Huml a je vidět, že na jeho slova došlo. Zda se potvrdí i to, že si tu budou moci lidé v srpnu 2025 nakoupit, na to si budeme muset počkat. „Koncem léta 2025 už bychom rádi otevřeli, aby zákazníci mohli v nových obchodech nakupovat už před zahájením školního roku," zmiňuje plány Pavel Huml.

V nové nákupní zóně bychom měli nají McDonald’s, hypermarket Albert, lékárnu i prodejnu elektro zboží a oděvů. Samozřejmostí má být komfortní parkoviště s nadstandardně velkými parkovacími místy.

Bývalé autobusové nádraží ve Strakonicích přestalo fungovat v roce 2018, nahradil ho moderní přestupní terminál a jeho vlastník, ČSAD STTRANS, musel řešit budoucnost starého nádraží. Na konci roku 2021 se objevila informace o prodeji firmě Retail Strakonice, s.r.o., která stojí za novou obchodní zónou.