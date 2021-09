Očkování proti nemoci covid-19 bude ve Strakonicích i nadále pokračovat. Přesune se do bývalé zubní polikliniky nad lékárnu v areálu nemocnice. První klienty přivítá už 30. září. Jeho kapacita bude 300 naočkovaných za den.

Všem přítomným za jejich práci poděkoval MUDr. Michal Pelíšek, MBA, který chod očkovacího centra od samého začátku řídil. „Práce, kterou jste tu všichni odvedli, určitě měla smysl. Vidíme to v nemocnici každý den. Neleží tam pacienti s covidem. Děkuji všem, kteří se na očkování podíleli,“ připil si Michal Pelíšek s přítomnými lékaři, zdravotními sestrami a dobrovolníky na zdraví.

Po 225 dnech opustilo ve čtvrtek 23. září velkokapacitní očkovací centrum ve Strakonicích tělocvičnu na Lidické ulici. V provozu bylo od 11. února do 23. září. "Za tu dobu se na jeho chodu podílelo okolo 170 lidí, díky kterým bylo aplikováno přes 70 tisíc dávek vakcín proti nemoci covid-19," uvedla referentka strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.