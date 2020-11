Po více jak měsíci omezení osobní přítomnosti všech žáků ve školách a přechodu na distanční způsob vzdělávání se mohli ve středu 18. listopadu do svých školních lavic vrátit naši nejmladší žáčci z první a druhé třídy.

Středa 18. listopadu v ZŠ Bavorov. | Foto: Šárka Stará, učitelka ZŠ Bavorov

Na setkání se určitě těšili všichni - děti, jejich paní učitelky i rodiče. I přesto, že všichni fungovali při distanční výuce a on-line hodinách na jedničku s hvězdičkou, nemůže distanční výuka stoprocentně nahradit společné vzdělávání ve škole. Jediné, co nyní komplikuje přítomnost dětí ve škole, je celodenní nošení roušek, omezení pohybu a omezení kontaktu žáků mezi třídami a co určitě chybí je zpívání a cvičení, to co mají právě ti nejmladší tak rádi.