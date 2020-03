"Popojíždíme už přes dvě hodiny, do kolony jsme dojeli u Rainbachu, teď bych řekl, že se protáhla až k Freistadtu. Na čáru máme ještě tak kilometr," popsal aktuální zoufalou situaci.

Z Hochfichtu se lyžaři vraceli narychlo

Rakouský Hochficht zatím sice zůstává v provozu, ale Češi už se na něj nedostanou. "Dnes do dvanácti se museli všichni Češi z Hochfichtu vrátit, jinak by museli povinně do karantény. Podávali jsem jim tam narychlo informace, ráno totiž vyjeli lyžovat s tím, že zákaz platí od soboty, ale pak se to dopoledne změnilo," popsal Martin Řezáč z Lipno Marketingu. "Pro Rakušany zatím areál jede, ale taky čekají, že jim ho tamní vláda zavře."