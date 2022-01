Jitka Pavlíková ze Strakonic k tomu dále píše: "Teprve ve středověku se ustálila jména Tří králů. Nejstaršímu se říká Kašpar, přináší darem zlato jako symbol bohatství, za ním přichází Melichar, který daruje Ježíškovi kadidlo, symbol modlitby (vonnou směs pryskyřic používanou k vykuřování chrámů). Poslední v řadě je Baltazar. Má černou tvář a nese jako dárek myrhu (vzácnou pryskyřici užívanou spolu s mastmi k navonění). Na svátek Tří králů chodili tři koledníci od domu k domu. Měli na sobě bílé košile a papírové koruny ozdobené zlatými křížky. Zpívaly veršované přání, svěcenou vodou kropili a stavení vykuřovali proti nečistým silám. Nakonec napsali na dveře svěcenou křídou rok a písmena K plus M plus B. Takový dům pak byl po celý rok chráněný proti nemocem a jiným pohromám. Potom koledníci popřáli hospodáři a hospodyni šťastný nový rok a za odměnu dostali nějakou výslužku. Zkratky K M B si lidé většinou vykládají jako počáteční písmena jednotlivých jmen Tří králů. Pravděpodobně se ale jedná o zkratku latinské Christus mansionem benedicat, což v překladu znamená Kristus žehnej tomuto domu. V našich časech se tradice povánoční obchůzky Tří králů přetvořila v Tříkrálovou sbírku katolické charity, jejíž výtěžek je určen na pomoc všem potřebným - postiženým, sociálně vyloučeným, opuštěným dětem apod. Tato sbírka je nejrozšířenější dobročinnou sbírkou na našem území a dostala se do všeobecného povědomí veřejnosti. Možná i u vás letos zazvoní koledníci v hábitech Tří králů a v duchu dávné tradice vám zazpívají své veršované vinšování do nového roku."