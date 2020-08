S vodou se nedá bojovat, tu nikdy nepřeperete. Musíte se s ní naučit žít. To bylo heslo strakonických vojáků, kteří absolvovali výcvik ve vojenském plavání. Učili se při něm reagovat na situace, které je klidně mohou potkat při bojovém nasazení.

Vojáci absolvovali výcvik ve vodě. | Foto: Jana Samcová a účastnici výcviku

Vojáci se přesouvají na určené místo. Za sebou mají již desítky kilometrů náročným terénem, se zbraní a plnou výstrojí. Náhle se před nimi objevuje divoká řeka. Co teď, přemýšlí vojáci. Přebrodit nebo přeplavat, a jakým způsobem? Jeden z mnoha případů, při kterém využijí poznatky z výcviku ve vojenském plavání. „Snažíme se vojáky naučit, jak se správně pohybovat ve vodě při vojenských činnostech a jak bezpečně překonávat vodní překážky,“ shrnula kapitánka Tereza Kabourková hlavní náplň kurzu speciální tělesné přípravy. „Ačkoliv se v názvu objevuje termín plavání, doporučujeme jej jako poslední možnost. Když nemůžete vodní překážku obejít po souši, překonejte ji broděním,“ prozradila Kabourková, co instruktoři vtloukají vojákům do hlavy.