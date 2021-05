"Máme otevřeno od 11. května, ale lidé téměř nechodí. Bylo dlouho zavřeno a stále se bojí. Ale mlýn pro svůj život potřebuje návštěvníky. Bez nich je tady mrtvo a smutno," říká Jaroslav Janout.

Jak žil mlýn od nástupu covidu na jaře 2020?

Jaroslav Janout: Loni byl mlýn otevřen až od května. Pak ale v září došlo k dalšímu uzavření, které trvalo do letošního 10. května. V úterý 11. května jsme mohli otevřít, ale za stále trvajících bezpečnostních opatření. Všude jsou dezinfekce, těch několik návštěvníků si zatím mohlo mlýn prohlédnout jen jednotlivě. Je to škoda, protože potřebujeme návštěvníky jako sůl.

Nejvíce lidí chodí vždy na tematické akce věnované životu na mlýnu a českým tradicím. Jaký je nejbližší program?

Akce v sobotu 22. května Z bylinkového hrnečku je ještě zrušena. Ale počítáme už s další 19. června, kdy je na programu akce Na sv. Antonína broušení kosy započíná, dále pak 17. července Dětský den, hned 31. července Domácnost paní mlynářky, 14. srpna budou Dožínky a 28. srpna Co srpen neuvaří, to už září nedopeče. Budeme se snažit dohnat vše, o co lidé kvůli covidu přišli.

Prošel mlýn v době uzavření nějakými úpravami?

To ano. Byly rozšířeny výstavy v expozici, vyrobili jsme nová koryta pro vodu z nebeského rybníku, opravili střechu na mlýnu a podobně. Práce je tady opravdu až nad hlavu.