Roseč – V Roseči v pondělí ve 14 hodin odhalí repliku hlavy tyrannosaura rexe vyrobenou podle originálního nálezu.

Neuvěřitelné, neskutečné, skvělé. Těmito slovy hodnotí Bohuslava Blaas Bérová událost, která se chystá na pondělní 14. hodinu v jejím Houbovém parku v Roseči. Odhalí tady repliku hlavy tyrannosaura rexe.

Houbový park

Interaktivní park v Roseči pro celou rodinu, ve kterém se mohou děti i dospělí vydat na dobrodružnou výzkumnou expedici do světa skřítků, dinosaurů, pohádkových bytostí, houbiček a také do vesmíru.

Otevřeno v květnu o víkendech a v pondělí 7. května od 10 do 17 hodin.

V Houbovém parku totiž právě připravují naleziště prehistorických pozůstatků zvířat k novému environmentálnímu programu Třídím, třídíš, třídíme. Původně počítali s pořízením dvou nebo tří replik malých zkamenělin – amonita, trilobita nebo belemita. „Pro nás je to úplně neskutečná věc. Původně jsme si jeli pro nějaké malinké věcičky, ale po jednání s panem Sloupem, se kterým spolupracujeme i v dotváření našeho Muzea fosilií, došlo k neuvěřitelné nabídce. Budeme do naleziště instalovat repliku vytvořenou z montáže originálních kostí hlavy T-Rexe,. To je neskutečné,“ říká nadšeně Bohuslava Blaas Bérová s tím, že originální nálezy pocházejí z USA. Dodala, že Vlastimil Sloup vytváří tyto repliky a spolupracuje s největšími geologickými muzei po celém světě včetně Národního muzea v Praze.

Zároveň upozornila, že jediná taková replika hlavy tyrannosaura rexe je od roku 2012 v pražské zoologické zahradě na geologické stezce, navíc ta rosečská bude zřejmě poslední. „Ta forma se bohužel začala trhat, takže můžeme i očekávat, že se při vyklápění hlavy u nás rozpadne a my budeme mít druhou a zároveň poslední repliku v České republice,“ poznamenala.

Práce na vytvoření nového exponátu Houbového parku začala 2. května. Bohuslava Blaas Bérová popsala, že do formy, která byla použita již při výrobě pražské repliky, se nalije několik vrstev speciálního probarvovaného betonu, aby byly vidět všechny drobnosti a detaily.