O den dřív jim medvědář nazdobil vánoční stromky dobrotami, jako jsou tvarohové špičky nebo sněhové pusinky, zatímco medvědí "sponzoři" Miroslav Boublík a Alena Panušová z Pašínovic na Českobudějovicku, kteří medvědům dopřávají už od sametové revoluce, jim na Štědrý den ráno přivezli šunkové růže, hroznové víno a letos i novinku, chleby plněné lososovou pěnou. Museli si přivstat, do příprav se pustili už ve čtyři ráno.

"Loni měli šlehačkový dort. Před měsícem jsme nachystali vzorky a přivezli je sem a moc jim to chutnalo. Původně jsem chtěl upéct velké kremrole, ale zkouška ukázala, že by se rozmočily, a tak jsme vydlabali bochníky chleba," přiblížil Miroslav Boublík. "Nejhorší to bylo nakoupit, obchody byly doslova zavalené lidmi."

V pátek už medvědi, kteří v zimě "gaučují", jak říká medvědář, dostanou svou obvyklou dávku jídla. "Jsou přes zimu méně aktivní, nažerou se, napijou, a pak zase zalehnout, jako lidi o Vánocích. Válí se a cpou se. Opravdu si po sezóně potřebují fyzicky a psychicky odpočinout, nemají zimní spánek, ale gaučují."

Medvědář doufá, že příští rok si letošní nepřítomnost lidí vynahradí. "Je to smutné, že na mě lidi seshora nevolají Pusťte medvědy! Pusťte medvědy!", svěřil se Jan Černý. "Loni tu bylo 1500 lidí. Ale za rok to bude veliké, budu slavit pětačtyřicet let u medvědů a chystám pořádný mejdan!"