Situaci v terénu monitoroval starosta Kaplice Pavel Talíř.

Nic zásadního se neděje, voda žádné velké škody nenapáchala. "Vypadá to dobře, přestalo pršet a řeky by měly co nevidět kulminovat," řekl v půl páté odpoledne. "Na nejnižším místě v Kaplici, kde jsem se byl taky podívat, tj. za koupalištěm, je Malše asi deset centimetrů pod břehem."

Renata Mihaliková se synem Martinem přišli zkontrolovat zahrádku u Malše. "Zatím dobré, voda je těsně u plotu. V roce 2013 jsme měli celou zahrádku zatopenou, taky to bylo v červnu. Všude bylo bláto, tak budeme doufat, že už to stoupat nebude."

K večeru také stoupla i hladina Malše v Roudném na Českobudějovicku, Trhosvinenský potok a vodní tok Černá v Ličově na Kaplicku. Tam byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity a pohotovost. Hladina stoupla na 141 cm.

Starostka Benešova nad Černou Veronika Zemanová Korchová má pocit, že v Benešově je situace dobrá. "Problém jsme měli v Ličově, kde se to zvedlo a ohrozilo pasoucí se krávy, ale včas pro ně dojeli," říká s tím, že v Benešově nad Černou dost pomohla protipovodňová opatření. "Nic neohrožuje domy nebo zahrady. Voda kulminuje a pokud déšť ubere, snad hladina klesne," doufá starostka. Řeka se zde má prý kam rozlévat, po úpravách kolem již nejsou ohrožené domy.

Hladina Malše u Pořešína dokonce stoupla na 165 cm, i zde byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity a pohotovost. Přímo u řeky sídlí vodácký tábor, který na místo přijela zkontrolovat Monika Paterová. Podle ní byla krátce před sedmou hodinou večerní řeka zvýšená, ale nevylila se. "Zatím je to dobré, řeka není v táboře," zhodnotila situaci. "Přestalo pršet, tak snad už voda bude klesat," doufá.

Už od nedělního dopoledne sledoval situaci na Černovickém potoku starosta obce Tučapy Pavel Novák. První stupeň povodňové aktivity zde byl vyhlášen už před 10. h dopolední. Ve sportovním areálu spadl do potoka taras. „Nejdříve suchá půda najednou byla celá promáčená, taras ani opěrná zeď to nevydržely a zbortily se,“ vysvětluje Pavel Novák. Jednotka požární ochrany zde čistila koryto. Poškodila se dále mostní konstrukce nad potokem. „Nejsme tu ohrožení na životech ani na majetku, jen bohužel došlo k tomu poškození mostu v části pro pěší,“ přibližuje starosta. Podle něj však již přestává pršet, déšť již není tak silný a ustává. „Uvidíme ještě večer, ale snad by to nemělo být už tak dramatické,“ doufá Pavel Novák.

K večeru se podle něj situace výrazně zlepšila. Shledal totiž, že potok nastoupal na 154 cm. "Teď už je to dobré, i když vody je ale hodně, může se to někde vylít," myslí si. Poškozený most již prošel kontrolou, která potvrdila, že není životu nebezpečný. "Ovšem opěrná zeď nebezpečná je," uvádí. V pondělí přijede statik, pak se bude řešit projekt a majetkovo-právní vztahy. "Je to překážka ve vodním toku, takže se to bude muset opravit," uvedl starosta.