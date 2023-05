V Záboří u Blatné se rozhodli svoji obec zviditelnit. Tedy svoji lípu. Nominovali ji do soutěže Strom roku. Lípa je centrem všeho dění v obci. Mezi lidmi rostla, krásněla a mohutněla.

Lípa v Záboří. | Foto: Se svolením Jaroslavy Vodičkové

„Zábořská lípa byla zasazena před více než sto lety tehdejším majitelem usedlosti čp. 4 v Záboří panem Helmou. Mnohem později celou usedlost s okolními pozemky koupila obec a stavení dlouhá léta sloužilo jako ubytovna sportovních soustředění," říká za místní obyvatele Jaroslava Vodičková.

Lípu dobře zná Miroslav Šobr z odboru ŽP MěÚ Strakonice. „Jde o krásný symbol obce a záleží na tom, jak silný příběh k němu místní dodají. Pak mají šanci na získání hlasů,“ řekl Miroslav Šobr.

Na dvoře usedlosti v Záboří vyrostly postupem doby garáže SDH a sídlo obce. Ubytovna dosloužila a po rekonstrukci objektu vznikla komunitní klubovna, volební místnost a venkovní bar. "Uprostřed toho stoletého dění rostla, krásněla a mohutněla naše lípa. Vznikl tak areál Pod lípou. Lípa byla doslova vtažena do života obce. Není nikdo v blízkém i dalekém okolí, kdo by o ní nevěděl. Odehrávají se tu veškeré kulturní a společenské akce v obci. Tou největší je bezesporu zábořská pouť, která se právě tady poprvé konala v roce 2008, byl to nápad tehdejšího starosty Miroslava Augustina.

Ale nekonají se zde jen poutě. Probíhá tady opravdu zásadní dění v obci. Loučení žáků se základní a mateřskou školou, dětské dny, hudební produkce a zábavy, vítání nových občánků do života, setkání rodáků, sportovní akce, soukromé oslavy, svatby. „Všem těm akcím dělá kulisu právě naše nádherná lípa spolu s výhledem do krajiny, plné lesů a rybníků,“ dodala Jaroslava Vodičková.

Chlouba obce

Lípa je krásná v každém ročním období. Na jaře rozkvete a šíří omamnou vůni svých medových květů do okolí. V létě poskytuje potřebný stín v horkých dnech, na podzim změní barvu svých listů dožluta, než spadnou k zemi. Je krásná, i když napadne sníh, stále tvoří dominantu areálu. V minulosti ji zasáhl blesk, prošla odborným dendrologickým ošetřením a vzpamatovala se. „Je to chlouba obce, kterou hned tak někdo nemá. Proto ji chceme nominovat do soutěže Strom roku,“ uzavřela představení stromu Jaroslava Vodičková.