„Lámu si ruce, dávám nohy za hlavu, protahuji se tenisovými raketami bez výpletu a provádím ještě mnoho dalších krkolomností,“ říká muž, který poprvé vstoupil do manéže v 11 letech. V červenci mu bude 27 let.

Při pohledu na to, co se svým tělem provádíte, jistě každého napadne otázka: Jak lze něco takového dokázat, aniž by došlo k újmě na zdraví?

Před vystoupením se pořádně protahuji a procvičuji, abych si nenatáhl svaly a šlachy. Procvičuji a protahuji se každý den přibližně dvě hodiny. Nechci nic zanedbávat. Vše, co ve vystoupení předvádím, mě naučil můj ruský trenér, se kterým jsem se v deseti letech seznámil ve Švýcarsku. Rok mě zaučoval a ukázal mi jak to dělat správně tak, abych si neublížil. Všelijak mě natahoval, abych získal potřebnou pružnost, vyhazoval mi ramena a lámal nohy do rozštěpu. Byl přísný, ale opravdový profesionál.

Jméno a příjmení: Ludvík Janíček

Datum narození: 3. července 1995

Vzdělání: cestovní ruch

Další možnosti práce: hadí muž a vzdušný akrobat

Podle jména je jasné, že pocházíte z cirkusového prostředí. Jsou začátky vaší profese právě tady?

Narodil jsem se do cirkusové rodiny, půlka rodiny z máminy strany jsou Berouskovi. Děda byl drezér medvědů, babička krotitelka tygrů a táta byl gymnasta. Od mala jsem cestoval s cirkusem po světě. Hodně do zahraničí, nejvíce do Itálie, kde jsem se narodil společně i s mojí sestrou, dvojčetem Angelikou. Poprvé jsem vkročil, do manéže v 11 letech a bylo to právě v Itálii. V cirkuse vystupuji celý život.

Co všechno dokážete?

Předvádím velmi krkolomné pozice. Lámu si ruce, dávám nohy za hlavu a protahuji se tenisovými raketami bez výpletu. Také dokážu vlézt do bedny z plexiskla o velikosti 55 x 45 x 45 cm. Vystupuji také jako vzdušný akrobat.

Jak vypadá vaše příprava, tréninky, strava nebo meditace?

Snažím se být v kondici, tak trénuji aspoň dvě hodiny denně. Žádné speciální diety nedržím, ale snažím se jíst tak, abych nepřibral. Naštěstí mám rychlé spalování. Když mohu, dopřeji si dlouhý spánek.

Dostal jste se někdy do takové pozice, že vás museli „osvobodit“?

Jednou se mi stalo, že jsem se během vystoupeni zasekl v rouře, kterou jsem se protahoval. Spadl jsem na zem ze stolu, na kterém jsem vystupoval. Kolegové přiběhli ze zadního vchodu a vytřepávali mě ven. Teď na to vzpomínám s úsměvem.

Jaké jsou základní předpoklady pro to, aby někdo dokázal to, co vy?

Já si myslím, že jsou lidé, kteří k tomu mají vrozené predispozice. Když má člověk silnou vůli, je cílevědomý a vytrvalý, tak jde vše. Lámání dost bolí a chce to čas, ale u každého je to jinak.

Jsou na tom lépe muži, nebo ženy? Nebo spíše, které tělo je pro „hada“ lepší?

Rozlišuje se dámský a pánský Kaučuk. Což znamená cirkusovou hantýrkou hadí muž nebo hadí žena. Ženy mají tu ohebnost hlavně v zádech a v kříži. Kluci mají hlavně ohebné ruce a nohy.

Jak dlouho můžete svoje umění předvádět? Kdy půjdete „do důchodu“?

Chtěl bych vystupovat tak do 45 let. S přibývajícím věkem se tělo mění a popravdě už teď je to zátěž na klouby, svaly a vazy. Zatím mě tělo poslouchá a nic extra mě nebolí. Budu se snažit vytrvat co nejdéle to půjde.

Jak bude vaše tělo reagovat na hadí smyčky, až budete více v letech?

Úplně nevím, jak na to moje tělo bude reagovat, když to dělám každý den, ale nějaké problémy s klouby očekávám. Budu se snažit tomu co nejvíce vyhnout.

Přemýšlíte nad svou budoucností? Co byste chtěl dělat?

Kdybych nebyl hadím mužem, taky by mě asi bavilo být filmovým hercem. Nebo práce spojená se sportem, možná instruktor ve fitness centru nebo instruktor jógy či pilates. Taky jsem přemýšlel o tom být překladatel, baví mě jazyky. Umím plynule italsky a anglicky.