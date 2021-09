Do Krumlova přijela řada folklórních tanečních souborů z jižních Čech a Moravy, které se představily nejen na hlavní scéně na náměstí Svornosti, ale roztančily město svými krátkými vystoupeními po celém historickém centru. Na hlavním krumlovském náměstí a na Klášterním dvoře jsou trhy, oblíbeným svatováclavským programem byl i „Večer otevřených muzeí a galerií“ nabízející volné vstupy do Regionálního muzea, Musea Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centra, Synagogy a zapojené budou i jiné významné instituce.

Poslední zářijový víkend se v Českém Krumlově nese v duchu oslav přicházejícího podzimu, město se na pět dnů, od 24. do 28. září, stalo dějištěm 19. ročníku Svatováclavských slavností a 20. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.